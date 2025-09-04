Байсангур Сусуркаев проведёт следующий поединок на турнире UFC 322 — инсайдер

24-летний непобеждённый российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Байсангур Сусуркаев проведёт следующий бой против представителя США Эрика Макконико 16 ноября на турнире UFC 322, который состоится в Нью-Йорке. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер под ником @realkevink на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Байсангур дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в декабре 2019 года. К настоящему моменту он имеет в своём рекорде 10 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и не имеет ни одного поражения.

Маккино, в свою очередь, записал на свой счёт 10 побед, три поражения, а один бой был признан ничьей.