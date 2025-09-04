Скидки
«Это будет уже второй русский подряд, которого я разнесу». Пауло Коста — о бое с Буллетом

«Это будет уже второй русский подряд, которого я разнесу». Пауло Коста — о бое с Буллетом
Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста высказался насчёт предстоящего поединка против 31-летнего популярного российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет.

«Это будет уже второй русский подряд, которого я разнесу. Один хороший тычок в глаз — минус один глаз, и Шара дерётся полностью слепым», — написал Коста на своей странице в социальной сети Х.

Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Последний бой Магомедов провёл в июле на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда Шарабутдин единогласным судейским решением по итогам трёх раундов победил канадца Марка-Андре Баррио.

