Владимир Шишкин и Ослейс Иглесиас прошли взвешивание перед отборочным боем по версии IBF

В Монреале (Канада) прошла официальная процедура взвешивания участников боксёрского вечера, который состоится завтра, 5 сентября.

Напомним, в главном бою кубинец Ослейс Иглесиас (13-0, 12 KO) и россиянин Владимир Шишкин (16-1, 10 KO) сразятся за звание обязательного претендента по версии Международной боксёрской федерации (IBF).

Владимир Шишкин — 76,02 кг;

Ослейс Иглесиас — 76,11 кг.

Владимиру Шишкину 34 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боксёр в 2016 году, с 2019-го выступает в Соединённых Штатах. Единственное поражение потерпел от кубинца Уильяма Скалла.

Самый опасный нокаутёр из России