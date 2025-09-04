Скидки
Экс-чемпион UFC Люк Рокхолд объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион UFC Люк Рокхолд объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC американец Люк Рокхолд заявил о желании завершить бойцовскую карьеру.

«Мне 40 лет, и я больше не могу принимать удары. Я хочу иметь будущее, у меня много планов. Возможно, время пришло. Мне больше нечего доказывать. Я многого добился в этом спорте. Был чемпионом. Выступал в Karate Combat, кулачных боях, боксе и джиу-джитсу на самом высоком уровне. Я способен конкурировать с лучшими из лучших, но, думаю, пора остановиться», — сказал Рокхолд в подкасте Ариэля Хельвани.

Люку Рокхолду 40 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2007 году. Всего на его счету в MMA 16 побед и шесть поражений.

«Уберите этот дивизион». Проблемы с тяжёлым весом есть не только у UFC
«Уберите этот дивизион». Проблемы с тяжёлым весом есть не только у UFC
