Бокс/ММА

К Хайме Мунгии не применили никаких санкций за проваленный тест на допинг

К Хайме Мунгии не применили никаких санкций за проваленный тест на допинг
Корреспондент американского портала ESPN Сальвадор Родригес сообщил, что Британский совет по контролю за боксом, а также Антидопинговое агентство Великобритании не применят никаких санкций в отношении бывшего чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгии за проваленные тесты на допинг после того, как тест на экзогенный тестостерон оказался положительным.

Ожидается, что Мунгия вернётся в ринг в ноябре или декабре. Кроме того, победа единогласным решением судей в бою с Бруно Суаресом не будет аннулирована и от самого Хайме не потребуют дать сопернику возможность провести третий бой с ним.

