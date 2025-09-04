Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты взвешивания Альберта Туменова, Адама Богатырёва и других участников АСА 191

Сегодня, 4 сентября, состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира АСА 191, который пройдёт завтра в Краснодаре. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её результатами.

Полусредний вес: Альберт Туменов (78,05 кг) vs Винисиус Круз (78,1 кг).

Полусредний вес: Андрей Кошкин (78,05 кг) vs Элиас Сильверио (77,95 кг).

Средний вес: Ибрагим Магомедов (84,1 кг) vs Никола Дипчиков (84,25 кг).

Тяжёлый вес: Адам Богатырёв (118,3 кг) vs Клидсон Абреу (117,55 кг).

Лёгкий вес: Абдул-Рахман Темиров (71,2 кг) vs Аурел Пиртеа (71,25 кг).

Легчайший вес: Айк Казарян (62,15 кг) vs Чарльз Энрике (63,9 кг)*.

Полулёгкий вес: Ислам Мешев (66,55 кг) vs Гегам Манавзян (66,75 кг).

Полусредний вес: Амазасп Мартиросян (78 кг) vs Херберт Батиста (78,1 кг).

Лёгкий вес: Вадим Огарь (70,9 кг) vs Алексей Мешков (70,9 кг).

Полулёгкий вес: Висхан Кадиров (66,8 кг) vs Луис Лаурентино (66,7 кг).

* Чарльз Энрике провалил взвешивание, его вес оказался на 1,7 кг больше разрешённого лимита. Чарльз будет оштрафован в соответствии с регламентом лиги АСА.