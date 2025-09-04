Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Вартанян назвал фаворита в бою Шары Буллета и Пауло Косты

Вартанян назвал фаворита в бою Шары Буллета и Пауло Косты
Комментарии

Российский боец смешанного стиля Эдуард Вартанян высказался о поединке в среднем весе (до 84 кг) между соотечественником Шарабутдином Магомедовым и бразильцем Пауло Костой, который, как ожидается, состоится на турнире UFC в ноябре.

«Очень интересное противостояние. Думаю, что план на бой в сравнении с поединком Косты против Копылова будет отличаться. Фаворитом вижу бразильца за счёт борьбы. Она сыграет ключевую роль в поединке против Шарабутдина», – приводит слова Вартаняна издание MMA.Metaratings.ru.

В своем последнем бою, состоявшемся в июле на турнире UFC 318, Коста победил единогласным решением россиянина Романа Копылова. Магомедов на UFC on ABC 9 в июле победил единогласным решением канадца Марка-Андре Баррио.

Комментарии
