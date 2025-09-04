Скидки
«Просто кусок ******. С удовольствием влепил бы ему пощёчину». Волкановски — о Ковингтоне

«Просто кусок ******. С удовольствием влепил бы ему пощёчину». Волкановски — о Ковингтоне
Комментарии

36-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски заявил, что больше остальных бойцов ММА он презирает лишь бывшего временного чемпиона UFC в полусреднем весе американца Колби Ковингтона.

«Кого из бойцов я презираю? Очевидно, это Колби Ковингтон. Скажу чуть иначе. Колби, ты кусок ******. Я бросаю тебе вызов: подойди ко мне и скажи что-нибудь в лицо, поскольку я с удовольствием влеплю тебе пощёчину. В этом спорте часто встречаются такие идиоты, как он, которые заходят слишком далеко», — приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Волкановски вспомнил, что почувствовал, когда его нокаутировал Махачев в реванше
