Главная Бокс/ММА Новости

«Вот ответ». Экс-боец UFC объяснил, почему Махачев проиграет Делла Маддалене

Бывший боец UFC американец Дин Томас прокомментировал анонс поединка за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Делла Маддалена — глоток свежего воздуха, и я ставлю на его победу над Исламом. Думаю, что Крэйг Джонс (тренер Делла Маддалены по джиу-джитсу. – Прим. «Чемпионата») – это ответ. Думаю, ответ кроется в подходе Крэйга Джонса к использованию джиу-джитсу в MMA. Парни не знакомы с таким стилем.

Сейчас у него есть время для того, чтобы поработать с Джеком, поработать над нюансами, хватами, позициями… Думаю, Джека будет очень тяжело повалить и удержать. Его можно повалить, но удержать будет очень сложно. А в стойке он очень точен», — приводит слова Томаса издание MMAJunkie.

