Бо Никал проведёт следующий бой на турнире UFC 322 — инсайдер

Американский боец UFC, выступающий в среднем весе, Бо Никал проведёт следующий поединок против представителя Бразилии Родолфо Виейры на турнире UFC 322, который состоится 15 ноября в Нью-Йорке (США). Об этом сообщил спортивный обозреватель ESPN Игор Чиконелло на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Бо 29 лет. На профессиональном уровне американский атлет выступает с июня 2022 года. В своём рекорде Никал имеет семь побед и одно поражение.

Родолфо, в свою очередь, 35 лет. В своём рекорде бразильский атлет имеет в своём рекорде 11 побед и три поражения. В качестве профессионала Виейра дебютировал в февраля 2017 года.