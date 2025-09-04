Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Малыхин оценил шансы Шары Буллета в бою с Пауло Костой

Малыхин оценил шансы Шары Буллета в бою с Пауло Костой
Комментарии

Экс-чемпион ONE FC в трёх весовых категориях Анатолий Малыхин россиянин высказался о поединке в среднем весе (до 84 кг) между соотечественником Шарабутдином Магомедовым и бразильцем Пауло Костой, который, как ожидается, состоится на турнире UFC в ноябре.

«За счёт чего он может победить бразильца? За счёт духа, большого сердца, своей техники. Шарабутдин прекрасен в стойке. Все говорят, что у Шары Буллета нет борьбы, а я считаю, что она у него есть. У Магомедова неплохая защита от переводов, он может наносить удары локтями в партере.

Шарабутдин не даст себя перевести и выиграет у Косты за счёт серийности ударов в стойке. Но расслабляться нельзя. Ведь в бою с Ромой Пауло показал, что ещё может побеждать», – приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
Вартанян назвал фаворита в бою Шары Буллета и Пауло Косты
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android