Малыхин оценил шансы Шары Буллета в бою с Пауло Костой

Экс-чемпион ONE FC в трёх весовых категориях Анатолий Малыхин россиянин высказался о поединке в среднем весе (до 84 кг) между соотечественником Шарабутдином Магомедовым и бразильцем Пауло Костой, который, как ожидается, состоится на турнире UFC в ноябре.

«За счёт чего он может победить бразильца? За счёт духа, большого сердца, своей техники. Шарабутдин прекрасен в стойке. Все говорят, что у Шары Буллета нет борьбы, а я считаю, что она у него есть. У Магомедова неплохая защита от переводов, он может наносить удары локтями в партере.

Шарабутдин не даст себя перевести и выиграет у Косты за счёт серийности ударов в стойке. Но расслабляться нельзя. Ведь в бою с Ромой Пауло показал, что ещё может побеждать», – приводит слова Малыхина издание MMA.Metaratings.ru.