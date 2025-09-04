Французские боксёрши не примут участия в ЧМ из-за законов о гендерных тестах

Пресс-служба Федерации бокса Франции сообщила, что спортсменки не смогут принять участие в чемпионате мира под эгидой World Boxing (WB), который пройдёт в Ливерпуле (Англия) с 4 по 14 сентября, из-за не готовых к сроку гендерных тестов.

В начале августа Министерство спорта Франции уведомило Федерацию бокса, что спортсменки не смогут сдать эти тесты на территории страны, поскольку они запрещены законодательством. По мнению французских властей, гендерные тесты проводятся не в медицинских целях, не для научных исследований или борьбы с допингом.

После этого организаторы чемпионата мира попытались направить французских боксёрш в аккредитованную лабораторию в Лидсе (Англия) для сдачи тестов, но та не успела вовремя предоставить результаты.