«Чувствую себя прекрасно». 39-летний Деонтей Уайлдер заявил о намерении драться ещё 10 лет

Комментарии

39-летний бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер рассказал, что планирует выступать на профессиональном ринге ещё 10 лет.

«Я в этом бизнесе с тех пор, как мне исполнился 21 год. И сейчас я только лишь поймал ритм. Нет, не выгорел. Чувствую себя прекрасно. Возраст — это всего лишь цифры. Они не должны определять, как вам жить дальше», — сказал Уайлдер в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.

В качестве профессионального боксёра Деонтей выступает с ноября 2008 года. В своём рекорде Бронзовый бомбардировщик имеет 44 победы, четыре поражения, а один поединок был признан ничьей.

