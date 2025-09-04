Скидки
«Это ужасно». Кормье выступил против участия экс-бойцов UFC в кулачных поединках

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье выступил против участия бывших бойцов организации в кулачных поединках.

«Меня огорчает, когда парни, имеющие такую карьеру, дерутся в этих боях, которые ничего не значат. Предположу, что всё из-за денег, но ужасно видеть, как чемпион говорит: «К чёрту наследие, я просто пойду зарабатывать». Что-то должно измениться.

Когда вы чемпион, когда вы удерживали титул UFC, у вас появляется множество способов для заработка. Есть способы делать это, не выходя в боксёрский ринг, не выходя на кулачный бой. Фрэнки Эдгар собирается сделать это! Фрэнки Эдгар собирается драться без перчаток. Мне нравится Фрэнки, но я не уверен, что это хорошая идея», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

