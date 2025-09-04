Шара Буллет отреагировал на новость, что его следующим соперником станет Пауло Коста

31-летний популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, сообщил, что следующий поединок он проведёт 22 ноября на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар). Предположительно, соперником Шары станет бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста, который ранее сообщил, что подписал контракт на бой с российским атлетом.

«Увидимся 22 ноября, ребята. Пират идёт на вашу землю», — написал Магомедов на своей странице в социальных сетях.

Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Последний бой Магомедов провёл в июле на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда Шарабутдин единогласным судейским решением по итогам трёх раундов победил канадца Марка-Андре Баррио.