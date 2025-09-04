Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-боец UFC: никто в полулёгком весе не побьёт Волкановски за пять раундов

Экс-боец UFC: никто в полулёгком весе не побьёт Волкановски за пять раундов
Комментарии

Бывший боец UFC канадец Джереми Кеннеди, встречавшийся в клетке с действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг) австралийцем Алексом Волкановски, высказался о конкуренции в дивизионе.

«Похоже, в UFC не слишком заинтересованы в том, чтобы Мовсар [Евлоев] стал следующим. Думаю, [Лерон] Мерфи – следующий бой, если учитывать его большую победу… Но я по-прежнему не вижу никого в полулёгком весе, кто смог бы победить Волкановски за счёт навыков за пять раундов, если только он не состарится за один вечер и его не поймают чем-то глупым», — приводит слова Кеннеди издание BJPenn.

Материалы по теме
Фото
Алекс Волкановски сообщил о рождении четвёртой дочери

Дочери Волкановски играют с его чемпионскими поясами:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android