Экс-боец UFC: никто в полулёгком весе не побьёт Волкановски за пять раундов

Бывший боец UFC канадец Джереми Кеннеди, встречавшийся в клетке с действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг) австралийцем Алексом Волкановски, высказался о конкуренции в дивизионе.

«Похоже, в UFC не слишком заинтересованы в том, чтобы Мовсар [Евлоев] стал следующим. Думаю, [Лерон] Мерфи – следующий бой, если учитывать его большую победу… Но я по-прежнему не вижу никого в полулёгком весе, кто смог бы победить Волкановски за счёт навыков за пять раундов, если только он не состарится за один вечер и его не поймают чем-то глупым», — приводит слова Кеннеди издание BJPenn.

Материалы по теме Фото Алекс Волкановски сообщил о рождении четвёртой дочери

Дочери Волкановски играют с его чемпионскими поясами: