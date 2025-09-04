Бадаев: в реванше со Шлеменко прогнозирую более убедительную победу Белаза

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от поединка за титул RCC в среднем весе между белорусом Владиславом Ковалёвым по прозвищу Белаз и россиянином Александром Шлеменко. Реванш между этими бойцами состоится 12 сентября в Челябинске. В конце мая в Екатеринбурге белорус победил экс-чемпиона Bellator Шлеменко раздельным решением судей.

«Мне кажется, что Белаз в этот раз будет более уверен в себе. В прошлый раз возникли вопросы — мало опыта, боёв. Мы увидели, что в начале он был зажатым, а потом по нарастающей забирал отрезки. В третьем раунде вообще возникло ощущение, что получалось многое. Если Влад с самого начала станет действовать в такой же манере, как и в третьем отрезке первого поединка, тогда он может выиграть ещё увереннее. В реванше всё будет зависеть от Влада и его настроя.

Александр, в принципе, тоже был не в лучшем состоянии. Это ни для кого не секрет. Но у него и возраст. Если рассчитывать на тяжёлый удар, то Белаз его держит. А вряд ли удастся передышать и переработать более молодого оппонента. Плюс Влад борется. Прогнозирую более убедительную победу Белаза по очкам», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.