Ослейс Иглесиас — Владимир Шишкин: где и когда смотреть бой, во сколько начало

В ночь с 4 на 5 сентября мск в Монреале (Канада) пройдёт масштабный вечер профессионального бокса, в главном событии которого состоится претендентский поединок по линии IBF во втором среднем весе между представителем России Владимиром Шишкиным и Ослейсом Иглесиасом из Кубы. Спортсмены сразятся за титул чемпиона мира IBO, которым владеет кубинский спортсмен.

Правами на трансляцию поединка владеет платформа ESPN. Начало противостояния запланировано на 4:30 мск.

На счету Шишкина 16 побед и одно поражение, в активе его соперника 13 побед в 13 поединках.

Тренер сборной Азербайджана по боксу напал на судью во время боя:

