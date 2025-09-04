Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тедди Атлас: Усик должен завершить карьеру

Тедди Атлас: Усик должен завершить карьеру
Комментарии

Именитый американский тренер по боксу Тедди Атлас высказал мнение, что украинский боксёр Александр Усик должен начать задумываться над вопросом о завершении карьеры и выбрать для этого правильное время.

«Я видел слишком много печальных примеров. Усик должен завершить карьеру. Я видел Мохаммеда Али. Я видел других парней, чья слава была не так велика, но наблюдать за их уходом было не менее ужасно. Али, считавшийся величайшим боксёром в истории, в конце своей карьеры и после её завершения страдал из-за серьёзных проблем со здоровьем. Я хочу увидеть счастливый конец этого замечательного фильма», — приводит слова Атласа SecondsOut.com со ссылкой на Grosvenor Casinos.

Материалы по теме
Лишение пояса из-за танцев? Усик получил отсрочку от защиты титулов, но подставил WBO
Лишение пояса из-за танцев? Усик получил отсрочку от защиты титулов, но подставил WBO

Усик танцует на закрытой вечеринке:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android