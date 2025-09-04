Тедди Атлас: Усик должен завершить карьеру

Именитый американский тренер по боксу Тедди Атлас высказал мнение, что украинский боксёр Александр Усик должен начать задумываться над вопросом о завершении карьеры и выбрать для этого правильное время.

«Я видел слишком много печальных примеров. Усик должен завершить карьеру. Я видел Мохаммеда Али. Я видел других парней, чья слава была не так велика, но наблюдать за их уходом было не менее ужасно. Али, считавшийся величайшим боксёром в истории, в конце своей карьеры и после её завершения страдал из-за серьёзных проблем со здоровьем. Я хочу увидеть счастливый конец этого замечательного фильма», — приводит слова Атласа SecondsOut.com со ссылкой на Grosvenor Casinos.

Усик танцует на закрытой вечеринке: