Сергей Кузьмин встретится с Мурадом Халидовым на турнире IBA.PRO 10

Бой в тяжёлом весе между россиянами Сергеем Кузьминым (19-2, КО 14) и Мурадом Халидовым (10-0, КО 5) возглавит турнир БЕТСИТИ IBA.PRO 10, который пройдёт 7 октября в Санкт-Петербурге. Рейтинговый поединок будет рассчитан на восемь раундов.

Последний официальный бой 38-летнего Кузьмина прошёл в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, когда боксёр досрочно победил Германа Монтеса. В сентябре 2024 года Кузьмин успешно дебютировал на голых кулаках. Кузьмин – двукратный чемпион России и чемпион Европы – 2010.

Халидов известен по выступлениям на голых кулаках. Он владел титулом лиги «Наше Дело», побеждал чемпиона Top Dog Олега «Фомича» Фомичёва. На первом турнире IBA Bare Knuckle в конце июля в Москве Халидов по прозвищу Чемпион нокаутировал Ивана «Огнеборца» Смирнова. В мае в Душанбе на турнире IBA.PRO 6 Халидов одолел Халимжона Мамасолиева из Узбекистана. Тот бой пошёл в зачёт IBA.PRO.

В соглавном событии IBA.PRO 10 пояс чемпиона России в первом полусреднем весе в 10-раундовом бою разыграют Георгий Челохсаев (24-2-1, КО 16) и Ваге Саруханян (21-4-2, КО 4). Примечательно, что оба боксёра одержали по одной победе в зачёте IBA.PRO.

Шестираундовые рейтинговые бои на турнире IBA.PRO 10 проведут россияне Карина Тазабекова и Чеэраф Ашалаев. Призёр чемпионата и Кубка России 2025 года Ашалаев (2-0 IBA.PRO) в поединке во втором среднем весе встретится с Саджадом Мехраби (6-5-2, КО 4) из Ирана. Четырёхкратной чемпионке России и финалистке чемпионата Европы – 2019 Тазабековой (5-0, КО 1) в бою во втором легчайшем весе будет противостоять Лина Касвека (9-2, КО 4) из Танзании.

Турнир IBA.PRO 10 будет организован генеральным директором IBA.PRO Алом Сиестой при поддержке президента IBA Умара Кремлёва, Федерации бокса России и Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга. Генеральным партнёром шоу выступит букмекерская компания БЕТСИТИ. В прямом эфире вечер бокса будет показан на телеканале «Матч ТВ».