Видео: Конор Макгрегор включился в президентскую гонку в Ирландии, выступив с заявлением

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выступил с призывом к гражданам Ирландии поддержать выдвижение его кандидатуры на пост президента страны.

«Граждане Ирландии, настало время для реальных перемен! Как президент я не подпишу ни один закон, пока он не будет одобрен народом! Если вы хотите увидеть моё имя в бюллетене для голосования на пост президента, я настоятельно призываю вас сегодня связаться с местными окружными советниками и попросить их выдвинуть мою кандидатуру.

Наши советники являются основой наших сообществ. Они работают усерднее и приносят больше пользы, чем те, кто работает в правительстве, которое продолжает раз за разом подводить страну. Если вы член городского совета, который чувствует, что ваш голос игнорируется, ваши руки связаны, а на ваше сообщество не обращают внимания, тогда я прошу вас поддержать меня. Выдвиньте мою кандидатуру, и я дам вам платформу и полномочия, чтобы вас действительно услышали. Если вы хотите проголосовать за Макгрегора, начните прямо сейчас. Позвоните сегодня своему местному советнику и потребуйте перемен», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях под видео с обращением.

Конор Макгрегор включился в президентскую гонку в Ирландии:

Выборы президента Ирландии состоятся 24 октября.