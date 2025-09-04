Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Конор Макгрегор включился в президентскую гонку в Ирландии, выступив с заявлением

Видео: Конор Макгрегор включился в президентскую гонку в Ирландии, выступив с заявлением
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выступил с призывом к гражданам Ирландии поддержать выдвижение его кандидатуры на пост президента страны.

«Граждане Ирландии, настало время для реальных перемен! Как президент я не подпишу ни один закон, пока он не будет одобрен народом! Если вы хотите увидеть моё имя в бюллетене для голосования на пост президента, я настоятельно призываю вас сегодня связаться с местными окружными советниками и попросить их выдвинуть мою кандидатуру.

Наши советники являются основой наших сообществ. Они работают усерднее и приносят больше пользы, чем те, кто работает в правительстве, которое продолжает раз за разом подводить страну. Если вы член городского совета, который чувствует, что ваш голос игнорируется, ваши руки связаны, а на ваше сообщество не обращают внимания, тогда я прошу вас поддержать меня. Выдвиньте мою кандидатуру, и я дам вам платформу и полномочия, чтобы вас действительно услышали. Если вы хотите проголосовать за Макгрегора, начните прямо сейчас. Позвоните сегодня своему местному советнику и потребуйте перемен», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях под видео с обращением.

Конор Макгрегор включился в президентскую гонку в Ирландии:

Выборы президента Ирландии состоятся 24 октября.

Материалы по теме
Белый дом точно примет турнир UFC. Кто будет драться на заднем дворе Трампа?
Белый дом точно примет турнир UFC. Кто будет драться на заднем дворе Трампа?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android