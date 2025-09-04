«Тогда жир будет гореть». Боец ММА раскрыл секрет похудения

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Мачаев рассказал, что нужно делать, чтобы похудеть.

«С чего начать, если хочешь похудеть? Обязательно нужно качаться. Если будешь делать постоянно кардио, твои мышцы будут худеть, а жир на животе – оставаться. Парадокс в чём? Чем больше мышц, тем меньше жира. Чем больше жира, тем меньше мышц. И поэтому нужно начинать с качки. С базовых упражнений два-три раза в неделю. Подтягивания, приседы, жим лёжа, отжимания и так далее. И тогда даже в спокойном состоянии твои мышцы будут работать и твой жир будет гореть», — сказал Мачаев на своей странице в социальных сетях.

