Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Тогда жир будет гореть». Боец ММА раскрыл секрет похудения

«Тогда жир будет гореть». Боец ММА раскрыл секрет похудения
Комментарии

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Мачаев рассказал, что нужно делать, чтобы похудеть.

«С чего начать, если хочешь похудеть? Обязательно нужно качаться. Если будешь делать постоянно кардио, твои мышцы будут худеть, а жир на животе – оставаться. Парадокс в чём? Чем больше мышц, тем меньше жира. Чем больше жира, тем меньше мышц. И поэтому нужно начинать с качки. С базовых упражнений два-три раза в неделю. Подтягивания, приседы, жим лёжа, отжимания и так далее. И тогда даже в спокойном состоянии твои мышцы будут работать и твой жир будет гореть», — сказал Мачаев на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Боец ММА рассказал, из-за чего люди толстеют

Бойца ММА ударило током:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android