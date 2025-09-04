Скидки
Илон Маск высказался после намерения Конора Макгрегора стать президентом Ирландии

Илон Маск высказался после намерения Конора Макгрегора стать президентом Ирландии
Миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал на недавнее заявление экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Ранее спортсмен выступил с призывом к гражданам Ирландии поддержать выдвижение его кандидатуры на пост президента страны. В своём обращении Конор также дал понять, что в случае избрания на пост президента он не подпишет ни один закон, пока он не будет одобрен народом.

«Никто не будет сражаться за народ Ирландии упорнее, чем Конор Макгрегор», — написал Маск на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент Макгрегору 37 лет. Последний бой он проводил летом 2021 года.

