Стало известно, кто станет следующим соперником Царукяна — источник

Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) Арман Царукян подерётся с австралийским бойцом, пятым номером лёгкого веса Дэном Хукером. Об этом сообщает издание Red Corner MMA. Бой пройдёт на турнире UFC в Катаре, который состоится 22 ноября.

Дэну Хукеру 35 лет. Австралиец дебютировал в UFC в 2014 году и встречался с такими бойцами, как Ислам Махачев, Майкл Чендлер, Дастин Порье, Эдсон Барбоза, Гилберт Бёрнс и Яир Родригес. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и восемь поражений.

В данный момент Царукян идёт на серии из четырёх побед. В последнем поединке, который состоялся в апреле 2024 года, Арман встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой и победил его судейским решением. В общей сложности на счету спортсмена в ММА 22 победы и три поражения.