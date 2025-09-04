Ирландский боксёр — о допинге и PED-препаратах: Россия и США были всегда впереди

Ирландский боксёр Майкл Конлан ответил на вопрос по поводу использования в спорте допинга и препаратов, повышающих работоспособность (PED).

«Да, я думаю, их употребляют массово. США всегда были впереди. Россия всегда была впереди. Великобритания в некотором смысле определённо в этом отношении движется вперёд. В Великобритании есть люди, которые активно употребляют допинг. Я всегда говорил, что никогда не сделаю этого. В конце карьеры, независимо от того, добьюсь я успеха или нет, я посмотрю в зеркало и скажу: «Я шёл своим путём, я сделал это правильно, я сделал это чисто».

Мне кажется, что большинство спортсменов, занимающих лидирующие позиции в этой игре, принимали или принимают что-то вроде PED-препаратов. А легальный это допинг или нет – кто знает?» — приводит слова Конлана BoxingScene.

