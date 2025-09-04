Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC Волкановски сыграет одну из ролей в перезапуске «Уличного бойца»

Чемпион UFC Волкановски сыграет одну из ролей в перезапуске «Уличного бойца»
Комментарии

36-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски сыграет одну из ролей в предстоящем фильме «Уличный боец» режиссёра Китао Сакурая.

Волкановски исполнит роль персонажа по имени Джо, который появлялся только в первой части игровой серии.

Ожидается, что премьера фильма состоится в октябре 2026 года.

Помимо Волкановски, в фильме сыграют Ной Сентинео, Джейсон Момоа, Роман Рейнс, 50 Cent, Коди Роудс и другие.

Этот фильм является перезапуском франшизы. Первый фильм по игровой серии вышел в 1994 году.

Ожидается, что следующий поединок Волкановски проведёт в декабре против четвёртого номера рейтинга британца Лерона Мёрфи.

Материалы по теме
Экс-боец UFC: никто в полулёгком весе не побьёт Волкановски за пять раундов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android