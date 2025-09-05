Майк Тайсон проведёт бой против Флойда Мейвезера

58-летний член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон подписал контракт на бой с 48-летним бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях (вторая полулёгкая, лёгкая, первая полусредняя, полусредняя и средняя) американцем Флойдом Мейвезером, сообщает TMZ. Позже Тайсон на личной странице в одной из социальных сетей подтвердил предстоящий бой.

Сообщается, что бой, который организуют CSI Sports/Fight Sports, предварительно запланирован на весну 2026 года.

Фото: Личный архив Майка Тайсона

Свой последний поединок Тайсон провёл с американским блогером и боксёром Джейком Полом 14 ноября 2024 года и проиграл судейским решением. Флойда Мейвезера-младший в августе 2024 года провёл бой с Джоном Готти III. Бой прошёл все восемь раундов и завершился без объявления победителя.