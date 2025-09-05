«Это скажется на его здоровье». Майк Тайсон – о предстоящем бое с Флойдом Мейвезером

58-летний член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон высказался о предстоящем бое с 48-летним бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.

«Этот бой — то, чего ни я, ни мир никогда не ожидали и даже не могли себе представить. Но бокс вступил в новую эру непредсказуемости, и этот поединок будет самым непредсказуемым из всех. Я до сих пор не могу поверить, что Флойд действительно хочет этого. Это скажется на его здоровье, но раз он этого хочет — контракт подписан, и бой состоится!», — приводит слова Тайсона TMZ.

Ранее сообщалось, что Тайсон и Мейвезер подписали контракт на бой, который может состояться весной 2026 года.