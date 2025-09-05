Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Этот выставочный бой даст фанатам то, чего они хотят». Мейвезер — о поединке с Тайсоном

«Этот выставочный бой даст фанатам то, чего они хотят». Мейвезер — о поединке с Тайсоном
Комментарии

Непобеждённый экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях Флойд Мейвезер-младший высказался о предстоящем бое с 58-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе легендарным американцем Майком Тайсоном.

«Я занимаюсь этим уже 30 лет, и ни один боец не смог запятнать моё наследие. Вы уже знаете, что если я что-то делаю, то это будет масштабно и станет легендой. Я лучший в боксёрском бизнесе. Этот выставочный бой даст фанатам то, чего они хотят», — приводит слова Мейвезера TMZ.

Ранее сообщалось, что Тайсон и Мейвезер подписали контракт на бой, который может состояться весной 2026 года.

Материалы по теме
Официально
Майк Тайсон проведёт бой против Флойда Мейвезера
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android