«Этот выставочный бой даст фанатам то, чего они хотят». Мейвезер — о поединке с Тайсоном

Непобеждённый экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях Флойд Мейвезер-младший высказался о предстоящем бое с 58-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе легендарным американцем Майком Тайсоном.

«Я занимаюсь этим уже 30 лет, и ни один боец не смог запятнать моё наследие. Вы уже знаете, что если я что-то делаю, то это будет масштабно и станет легендой. Я лучший в боксёрском бизнесе. Этот выставочный бой даст фанатам то, чего они хотят», — приводит слова Мейвезера TMZ.

Ранее сообщалось, что Тайсон и Мейвезер подписали контракт на бой, который может состояться весной 2026 года.