Бокс/ММА Новости

Владимир Шишкин проиграл бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира

Владимир Шишкин проиграл бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира
34-летний российский боксёр Владимир Шишкин проиграл бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира действующему чемпиону мира по версии IBO во втором среднем весе кубинцу Ослейсу Иглесиасу техническим нокаутом в восьмом раунде. Поединок состоялся в ночь с 4 на 5 сентября на арене «Казино Монреаль» (Монреаль, Канада).

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Ослейс Иглесиас (W) — Владимир Шишкин
05 сентября 2025, пятница. 04:30 МСК
Ослейс Иглесиас
Окончено
Владимир Шишкин

Для Шишкина это поражение стало вторым в профессиональной карьере, при 16 победах. На счету Иглесиаса теперь 14 побед и он по-прежнему остаётся непобеждённым.

Напомним, абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе является Сауль Альварес, который 13 сентября в США проведёт бой против бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Теренса Кроуфорда.

