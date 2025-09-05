Скидки
Нассурдин Имавов оценил победу Чимаева над дю Плесси

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов прокомментировал победу Хамзата Чимаева в поединке с Дрикусом дю Плесси, состоявшемся 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Я ожидал победы Хамзата, но не ожидал доминирования на протяжении пяти раундов. Да, когда вы не так хорошо разбираетесь в MMA, это может показаться скучным, потому что вы не понимаете технику. Меня как профессионала, понимающего технику, очень впечатляет видеть, как такого чемпиона, как дю Плесси, удерживают на земле пять раундов», — приводит слова Имавова издание MMA Fighting.

