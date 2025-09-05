Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фахретдинов и Густафссон уложились в вес перед боем на UFC Fight Night 258

Фахретдинов и Густафссон уложились в вес перед боем на UFC Fight Night 258
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялась взвешивание участников турнира UFC Fight Night 258, который пройдет 6 сентября в Париже (Франция).

В предварительном карде выступит российский боец полусреднего дивизиона (до 77 кг) Ринат Фахретдинов, который сразится со шведом Андреасом Густафссоном. Оба бойца уложились в лимит промежуточного веса до 77,6 кг.

Ринат Фахретдинов — 77,11 кг;
Андреас Густафссон — 77,56 кг.

Ринату Фахретдинову 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2022-го выступает в UFC. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 308 в октябре, Фахретдинов победил единогласным судейским решением бразильца Карлоса Лила.

Андреасу Густафссону 34 года. Шведский боец дебютировал в UFC в июне, на UFC 316 победив единогласным решением американца Хаоса Уильямса.

Материалы по теме
Минеев: хочу, чтобы Фахретдинов стал чемпионом UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android