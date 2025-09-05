Фахретдинов и Густафссон уложились в вес перед боем на UFC Fight Night 258

Состоялась взвешивание участников турнира UFC Fight Night 258, который пройдет 6 сентября в Париже (Франция).

В предварительном карде выступит российский боец полусреднего дивизиона (до 77 кг) Ринат Фахретдинов, который сразится со шведом Андреасом Густафссоном. Оба бойца уложились в лимит промежуточного веса до 77,6 кг.

Ринат Фахретдинов — 77,11 кг;

Андреас Густафссон — 77,56 кг.

Ринату Фахретдинову 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2022-го выступает в UFC. В своем последнем бою, состоявшемся на UFC 308 в октябре, Фахретдинов победил единогласным судейским решением бразильца Карлоса Лила.

Андреасу Густафссону 34 года. Шведский боец дебютировал в UFC в июне, на UFC 316 победив единогласным решением американца Хаоса Уильямса.