Имавов и Борральо уложились в вес перед боем на UFC Fight Night 258

Состоялось взвешивание участников турнира UFC Fight Night 258, который пройдет 6 сентября в Париже (Франция). В главном бою второй номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов сразится с бразильцем Кайо Борральо. Оба бойца уложились в лимит дивизиона.

Нассурдин Имавов — 83,91 кг;

Кайо Борральо — 83,91 кг.

Нассурдину Имавову 30 лет. Француз дагестанского происхождения дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации восемь побед и два поражения.

Кайо Борральо 32 года. Бразилец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения.