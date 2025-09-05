Скидки
Бокс/ММА Новости

Имавов и Борральо уложились в вес перед боем на UFC Fight Night 258

Имавов и Борральо уложились в вес перед боем на UFC Fight Night 258
Комментарии

Состоялось взвешивание участников турнира UFC Fight Night 258, который пройдет 6 сентября в Париже (Франция). В главном бою второй номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов сразится с бразильцем Кайо Борральо. Оба бойца уложились в лимит дивизиона.

Нассурдин Имавов — 83,91 кг;
Кайо Борральо — 83,91 кг.

Нассурдину Имавову 30 лет. Француз дагестанского происхождения дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации восемь побед и два поражения.

Кайо Борральо 32 года. Бразилец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения.

