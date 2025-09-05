Скидки
«Не люблю эти фокусы!» Сланов — об анонсе боя Тайсона и Мейвезера

«Не люблю эти фокусы!» Сланов — об анонсе боя Тайсона и Мейвезера
Известный российский тренер Виталий Сланов прокомментировал анонс выставочного боксерского поединка между американцами Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером-младшим.

«Не люблю эти фокусы! Зачем это нужно? Легендарнейшие люди — что один, что другой. И что они могут? Мейвезер ещё что-то покажет. Он даже может кого-то забоксировать. Но Тайсон… Ну зачем? Они супертяжи. Человек, который боксировал на Олимпиаде… Мне это не нравится. Может, это чисто для того, чтобы заработать. Но мне это не нравится. Я даже смотреть это не хочу, если честно. Достойные пенсионеры, явно не голодают. Великим боксёрам трудно уйти. Очень редко они уходят на пике. Им бывает трудно, как и актрисам. Многие вовремя не могут уйти», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

