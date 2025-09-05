Скидки
«Бить легенду — такое себе». Гаджиев — об анонсе поединка Тайсона и Мейвезера

«Бить легенду — такое себе». Гаджиев — об анонсе поединка Тайсона и Мейвезера
Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал анонс выставочного боксёрского поединка между американцами Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером-младшим.

«Люди находятся в разных кондициях. Мейвезер — это человек, который совсем недавно боксировал на высочайшем уровне. А Тайсон — это легенда прошлого. И пусть его поединок с Джонсом не вводит нас в заблуждение. Потому этот поединок, однозначно, будет носить статус выставочного. Ведь здесь есть ещё и элемент респекта. Для Мейвезера Тайсон — это легенда. А бить легенду — такое себе. Думаю, что бой будет носить сугубо выставочный характер. В любом случае, это будет интересно, посмотрим», — сказал Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Новости. Бокс/ММА
