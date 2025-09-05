Скидки
Нассурдин Имавов ответил, почему он может победить Чимаева

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов высказался о потенциальном поединке с действующим чемпионом дивизиона Хамзатом Чимаевым.

«Я просто отличаюсь от остальных парней в среднем дивизионе. Прямо сейчас я сосредоточен на поединке с Борральо. После этого мы сконцентрируемся на Чимаеве и хорошо подготовимся к этому поединку», — приводит слова Имавова издание MMA Fighting.

Нассурдину Имавову 30 лет. Француз дагестанского происхождения дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации восемь побед и два поражения.

6 сентября на турнире UFC Fight Night 258 в Париже (Франция) Имавов сразится с бразильцем Кайо Борральо.

