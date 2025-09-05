Скидки
«Никакой речи о настоящем боксе и быть не может». Дрозд — о бое Мейвезера и Тайсона

Бывший чемпион мира россиянин Григорий Дрозд прокомментировал анонс выставочного поединка между американцами Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером-младшим.

«Я сегодня увидел афишу. По ней выглядит, как коммерческий бой. Даже если выйдут в ринг, просто поразвлекаются, вот и всё. Думаю, что эти два парня максимально уважают друг друга. Никакой речи о настоящем боксе и быть не может. Представление, шоу, дружественный спарринг. Это категория особенных боёв. Ей нужно придумать новое название. Там участвуют супермегазвёзды, но сильно друг друга не бьют. Это чисто выставочная история», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Официально
Майк Тайсон проведёт бой против Флойда Мейвезера
