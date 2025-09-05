Полутяжеловес UFC: Анкалаев снова сделает свою работу в реванше с Перейрой

Литовский боец полутяжелого веса (до 93 кг) UFC Модестас Букаускас прокомментировал анонс титульного реванша между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

«Я верю, что Анкалаев снова сделает свою работу. Конечно, Перейра невероятно мощный, он отлично смотрится везде, мы видели его защиту от тейкдаунов в первом бою. Но я просто чувствую, что пришло время Анкалаева. Он показал потрясающее выступление в первом бою и сделает то же самое во втором», — приводит слова Букаускаса издание MMAJunkie.

Напомним, реванш Перейра – Анкалаев состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).