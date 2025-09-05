Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Все результаты взвешивания турнира UFC Fight Night 258: Имавов — Борральо

Состоялось взвешивание участников турнира UFC Fight Night 258, который пройдет 6 сентября в Париже (Франция). Ниже представлены результаты.

Главный кард:

Нассурдин Имавов (83,91 кг) — Кайо Борральо (83,91 кг);

Лёгкий вес: Бенуа Сэн-Дени (70,3 кг) — Маурисио Руффи (70,76 кг);

Полутяжёлый вес: Модестас Букаускас (92,98 кг) — Пол Крейг (92,98 кг);

Лёгкий вес: Боладжи Оки (70,76 кг) — Мэйсон Джонс (70,76 кг);

Полусредний вес: Аксель Сола (77,11 кг) — Рис МакКи (77,11 кг);

Полулёгкий вес: Патрисио Питбуль (65,77 кг) — Лосен Кейта (67,58 кг)*;

Предварительный кард:

Полулёгкий вес: Уилльям Гомис (65,77 кг) — Роберт Рухала (66,22 кг);

Полутяжёлый вес: Оумар Си (93,44 кг) — Брендсон Рибейро (93,44 кг);

Тяжёлый вес: Марчин Тыбура (116,12 кг) — Анте Делия (108,4 кг);

Лёгкий вес: Харри Хардвик (70,76 кг) — Кауе Фернандес (70,3 кг);

Полусредний вес: Сэм Паттерсон (77,11 кг) — Трей Уотерс (77,56 кг);

Полусредний вес: Брэд Таварес (84,36 кг) — Роберт Брычек (84,36 кг);

Полутяжёлый вес: Андреас Густафссон (77,56 кг) — Ринат Фахретдинов (77,11 кг);

Женский минимальный вес: Шауна Бэннон (52,61 кг) — Сэм Хьюз (52,61 кг).

* Лосен Кейта не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории. Бой с Патрисио Питбулем отменён.