«Он — мой друг». Борральо рассказал о взаимоотношениях с Чимаевым

Седьмой номер рейтинга среднего веса (до 84 кг) UFC бразилец Кайо Борральо высказался о взаимоотношениях с действующим чемпионом Хамзатом Чимаевым.

«Он — мой друг. Мы общаемся, переписываемся в социальных сетях и всё такое. Когда у меня родился ребёнок, он был одним из первых, кто поздравил меня. Мы симпатизируем друг другу.

Я был единственным в его тренировочном лагере, кто сдружился с ним, потому что я понимал, как с ним тренироваться, понимал, как ему помочь. Я был там для помощи ему, а для не соревнования и попытки показать, что я лучше. У меня нет эго», — сказал Борральо в подкасте Pound-4-Pound.