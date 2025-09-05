Патрисио Фрейре прокомментировал срыв своего боя на UFC Fight Night 258 в Париже

Бывший чемпион Bellator в двух весовых категориях бразилец Патрисио Фрейре прокомментировал срыв поединка с бельгийцем Лосене Кейтой, который должен был состояться UFC Fight Night 258 в Париже (Франция).

«На этом этапе я не дерусь за деньги, я дерусь за наследие и не дам этому парню преимущество… Он взвесился в 9 утра, и всё было конечно, хотя он мог пытаться до 11 утра, но он ел детское питание. Пошёл ты, чувак. Если и хотите кого-то обвинить, то обвиняйте моего соперника», — приводит слова Фрейре пресс-служба UFC.

Патрисио Фрейре 38 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету одна победа и одно поражение.