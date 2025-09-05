Скидки
Тяжеловес Кузьмин рассказал, как будет проходить бой Тайсона и Мейвезера

Тяжеловес Кузьмин рассказал, как будет проходить бой Тайсона и Мейвезера
Российский тяжеловес Сергей Кузьмин высказался о выставочном поединке между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером.

«В принципе идея неплохая — в выставочном поединке встретятся две легенды, на которых ровнялись многие. Мейвезер обладает феноменальными навыками и боксёрским IQ, он будет стараться переиграть Майка Тайсона. А Железный Майк будет стараться использовать свою мощь, поддавливая соперника, обрезая углы, чтобы запереть в Мейвезера, а далее накатить.

Посмотрим, что из этого получится, а пока я готовлюсь к своему бою с Мурадом Халидовым, там тоже однозначно будет, на что посмотреть», — сказал Кузьмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

