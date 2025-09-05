Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион ACA Багов проведёт схватку в один вечер с Царукяном

В кард турнира ACB JJ, который пройдёт в Москве 19 сентября, добавлена схватка с участием экс-чемпиона ACA в лёгком весе Али Багова. Об этом сообщает пресс-служба организаторов соревнований.

По ходу своей продолжительной карьеры в ММА Багов дрался против главных звёзд индустрии, включая Хабиба Нурмагомедова. С 2023-го по 2025-й он провёл несколько поединков в рамках Гран-при ACA, дойдя до финала, где уступил Абдулазизу Абдулвахабову.

Соперником Багова на ACB JJ станет непобеждённый боец Fight Nights Бабули Цолоев.

Также в этот вечер схватки проведут такие известные спортсмены, как Арман Царукян, Хасан Магомедшарипов и Шамиль Никаев.

Турнир будет посвящён памяти Алила Газиева.

