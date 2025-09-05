Скидки
Бокс/ММА

Аспиналл и Ган провели первую дуэль взглядов перед титульным поединком

Аспиналл и Ган провели первую дуэль взглядов перед титульным поединком
32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл и французский боец смешанных единоборств Сириль Ган провели дуэль взглядов перед их титульным поединком.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Eurasia.

Напомним, Аспиналл и Ган проведут поединок на турнире UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

В последнем поединке, который прошёл в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.

Сириль Ган, в свою очередь, последний бой провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310. Тогда французский боец победил раздельным решением судей россиянина Александра Волкова.

