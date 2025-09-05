Имавов и Фахретдинов провели битвы взглядов перед турниром UFC в Париже

В ночь с 6 на 7 сентября в Париже (Франция) состоится турнир UFC Fight Night 258. Главным его событием станет бой в среднем весе между представителем Франции Нассурдином Имавовым и бразильцем Кайо Борральо.

В предварительном карде выступит российский боец полусреднего дивизиона (до 77 кг) Ринат Фахретдинов, который сразится со шведом Андреасом Густафссоном.

В преддверии турнира бойцы провели битву взглядов.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Eurasia.

Нассурдину Имавову 30 лет. Француз дагестанского происхождения дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации восемь побед и два поражения.

Кайо Борральо 32 года. Бразилец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения.

Ринату Фахретдинову 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2022-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 308 в октябре, Фахретдинов победил единогласным судейским решением бразильца Карлоса Лила.

Андреасу Густафссону 34 года. Шведский боец дебютировал в UFC в июне, на UFC 316 победив единогласным решением американца Хаоса Уильямса.