«Больше он не произнесёт ни слова». Имавов — о Борральо

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) француз Нассурдин Имавов высказался о предстоящем поединке с бразильцем Кайо Борральо. Бой состоится 6 сентября на турнире UFC Fight Night 258 в Париже (Франция).

«Он наговорил лишнего, но завтра он больше не произнесёт ни слова!» — написал Имавов в соцсетях.

Нассурдину Имавову 30 лет. Француз дагестанского происхождения дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации восемь побед и два поражения.

Кайо Борральо 32 года. Бразилец дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения.