Стали известны подробности проведения турнира UFC в Белом доме — Red Corner MMA

Стали известны подробности возможного проведения турнира UFC в Белом доме в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Red Corner MMA.

Как сообщается, октагон может быть установлен на Южной лужайке, а бойцы будут разминаться внутри Белого дома. Ожидается, что взвешивание состоится у Мемориала Линкольна за день до вечера боя, а на Национальной аллее будут запланированы мероприятия для болельщиков, фейерверки и световые шоу.

Такие бойцы, как Джон Джонс и Конор Макгрегор, выразили заинтересованность поучаствовать в шоу, а президент UFC Дана Уайт полон решимости провести бой, несмотря на логистические трудности.

Ранее стало известно, что турнир на территории Белого дома запланирован на 4 июля 2026 года, в день 250-летия США. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.