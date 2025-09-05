Адам Богатырёв получил страшную травму в поединке с Клидсоном Абреу на ACA 191

В Краснодаре проходит вечер смешанных единоборств АСА 191, в рамках которого свой поединок проводил российский боец Адам Богатырёв. Соперником россиянина был бразильский боец Клидсон Абреу.
Бой завершился уже на 19-й секунде первого раунда — Богатырёв неудачно провёл лоу-кик, в результате которого получил перелом ноги.
Бой был остановлен, Абреу была присуждена победа техническим нокаутом.
Фото: Кадр из трансляции
Для Богатырёва это поражение стало третьим подряд. В последний раз он дрался в мае 2025 года, тогда он уступил Кириллу Корнилову единогласным решением судей.
Что касается Абреу, то в его активе 15 побед и шесть поражений.