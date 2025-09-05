Адам Богатырёв получил страшную травму в поединке с Клидсоном Абреу на ACA 191

В Краснодаре проходит вечер смешанных единоборств АСА 191, в рамках которого свой поединок проводил российский боец Адам Богатырёв. Соперником россиянина был бразильский боец Клидсон Абреу.

Бой завершился уже на 19-й секунде первого раунда — Богатырёв неудачно провёл лоу-кик, в результате которого получил перелом ноги.

Бой был остановлен, Абреу была присуждена победа техническим нокаутом.

Фото: Кадр из трансляции

Для Богатырёва это поражение стало третьим подряд. В последний раз он дрался в мае 2025 года, тогда он уступил Кириллу Корнилову единогласным решением судей.

Что касается Абреу, то в его активе 15 побед и шесть поражений.