Главная Бокс/ММА Новости

Результаты всех боёв турнира ACA 191

В Краснодаре состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 191, в главном бою которого встречались россиянин Альберт Туменов и бразильский боец Винисиус Круз. Бой завершился победой Туменова техническим нокаутом во втором раунде.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира.

Результаты турнира ACA 191:

  • Альберт Туменов победил Винисиуса Круза техническим нокаутом (Раунд 2, 3:30)
  • Андрей Кошкин победил Элиаса Сильверио единогласным решением (29-27, 29-27, 29-28)
  • Ибрагим Магомедов победил Николу Дипчикова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
  • Клидсон Абреу победил Адама Богатырёва техническим нокаутом (перелом ноги) — (Раунд 1, 0:19)
  • Абдул-Рахман Темиров победил Аурела Пиртеа единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
  • Айк Казарян победил Чарльза Энрике единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
  • Гегам Манавазян победил Ислама Мешева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
  • Херберт Батиста победил Амазаспа Мартиросяна единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
  • Вадим Огарь победил Алексея Мешкова нокаутом (Раунд 1, 0:17)
  • Висхан Кадиров победил Луиса Лаурентино удушающим приёмом (Раунд 3, 2:43)
Фото
Адам Богатырёв получил страшную травму в поединке с Клидсоном Абреу на ACA 191
