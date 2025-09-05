Результаты всех боёв турнира ACA 191

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Краснодаре состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 191, в главном бою которого встречались россиянин Альберт Туменов и бразильский боец Винисиус Круз. Бой завершился победой Туменова техническим нокаутом во втором раунде.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира.

Результаты турнира ACA 191:

Альберт Туменов победил Винисиуса Круза техническим нокаутом (Раунд 2, 3:30)

Андрей Кошкин победил Элиаса Сильверио единогласным решением (29-27, 29-27, 29-28)

Ибрагим Магомедов победил Николу Дипчикова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Клидсон Абреу победил Адама Богатырёва техническим нокаутом (перелом ноги) — (Раунд 1, 0:19)

Абдул-Рахман Темиров победил Аурела Пиртеа единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Айк Казарян победил Чарльза Энрике единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Гегам Манавазян победил Ислама Мешева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Херберт Батиста победил Амазаспа Мартиросяна единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Вадим Огарь победил Алексея Мешкова нокаутом (Раунд 1, 0:17)

Висхан Кадиров победил Луиса Лаурентино удушающим приёмом (Раунд 3, 2:43)