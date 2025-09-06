Скидки
«Я был бы главным хейтером Мейвезера!». Мейвезер — о негативе в сторону боя с Тайсоном

Комментарии

Непобеждённый экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях Флойд Мейвезер-младший прокомментировал негативную реакцию на новость о своём предстоящем бое с 59-летним бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе легендарным американцем Майком Тайсоном.

«Люди так злятся на этот бой? Чёрт возьми, на их месте я бы тоже испытывал злость на себя. Как этому Мейвезеру удаётся зарабатывать такие деньги уже 30 лет? Это бы меня тоже раздражало. Я был бы главным хейтером Мейвезера!

Люди могут говорить что угодно. Они всегда говорят только о тех, кто побеждает. А я именно такой победитель!», — приводит слова Мейвезера TMZ.

Напомним, Тайсон и Мейвезер подписали контракт на бой, который может состояться весной 2026 года.

